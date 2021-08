Milano: polizia trova 22 enne con 5 carte di pagamento rubate e alcuni grammi di hashish, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 22 enne è stato denunciato ieri per possesso di carte di credito e pagamento di provenienza furtiva e detenzione ai fini di spaccio di sstanze stupefacenti. Alle 15:40 in piazza Solari, una pattuglia di agenti in bicicletta hanno notato un ragazzo del 99, italiano e incensurato che, quando li ha visti ha buttato a terra qualcosa che si sono rivelati essere alcuni grammi di hashish. Nel corso di una perquisizione domiciliare non è stata trovata altra droga, ma cinque carte di pagamento elettronico di provenienza illecita. (Rem)