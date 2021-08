Turchia: ministro Agricoltura, sotto controllo 98 incendi su 107

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 98 dei 107 incendi boschivi divampati a partire dal 28 luglio in Turchia sono sotto controllo. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura turco, Bekir Pakdemirli, in una conferenza stampa organizzata presso un centro antincendio nel distretto di Degirmenyani, nella provincia sudoccidentale di Mugla. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, Pakdemirli ha avvertito che sarà necessaria cautela per combattere i massicci incendi di domenica, quando si prevede che l'umidità diminuirà del 10 per cento. Il ministro ha detto che tre aerei antincendio, nove elicotteri, 146 cisterne d’acqua, 20 camion cisterna e otto mezzi antincendio utilizzati da 529 membri del personale per spegnere l'incendio a Marmaris. Gli incendi sono divampati a partire dal 28 luglio colpendo 21 provincie situate sulla costa turca. Il bilancio è al momento di sei morti.(Tua)