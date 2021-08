Bosnia: Dodik, Christian Schmidt non è il nuovo Alto rappresentante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christian Schmidt "si presenta in maniera falsa" come Alto rappresentante internazionale per la Bosnia-Erzegovina perché, in effetti, "non lo è". Lo ha detto il membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina Milorad Dodik, commentando l’arrivo a Sarajevo del nuovo Alto rappresentante il cui incarico dovrebbe iniziare formalmente domani. Schmidt, ex ministro dell’Agricoltura tedesco, è arrivato in Bosnia nei giorni scorsi e dovrebbe sostituire Valentin Inzko, che è a Sarajevo da più di 12 anni in qualità di Alto rappresentante. (Seb)