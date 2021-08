Tav: Molteni (Lega), inaccettabili aggressioni contro Forze di Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora violenze e aggressioni contro le Forze di Polizia e i militari, con alcuni poliziotti feriti ai quali auguro una pronta guarigione. Fumogeni, bombe carta e lancio di pietre da parte dei No Tav contro uomini dello Stato: queste azioni sono indegne e inaccettabili in un Paese civile". Lo afferma in una nota Nicola Molteni sottosegretario all'Interno ed esponente della Lega. "Ho sentito il Questore di Torino al quale ho espresso la mia solidarietà e vicinanza ai nostri uomini e donne in divisa. La sicurezza del Paese rimane una priorità come una priorità resta l' impegno per assicurare investimenti negli organici delle Forze dell'Ordine, nelle dotazioni e in normative a tutela di chi indossa una uniforme", conclude.. (Com)