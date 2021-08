Serbia: presidente Parlamento Dacic, dialogo fra partiti funziona se proposte sono realistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra i partiti può avere successo solo se le proposte sono realistiche, sostenibili, accettabili per tutti. È quanto dichiarato oggi dal presidente del Parlamento serbo Ivica Dacic all’emittente radiotelevisiva “Rts”. "Domani, in una riunione alla presenza del presidente Aleksandar Vucic, verranno discusse tutte le proposte che i partiti di opposizione stanno avanzando. Mi aspetto che nelle prossime settimane arriveremo pian piano ad accordi e soluzioni concrete per alcune questioni aperte che potrebbero essere finalizzate a migliorare le condizioni elettorali", ha detto Dacic. (Seb)