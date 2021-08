Grecia: serie di terremoti nei pressi dell'isola di Nisiro nel Mar Egeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di magnitudo 5,4 si è verificata domenica scorsa nel Mar Egeo, vicino alla piccola isola greca di Nisiro, a ovest di Rodi. E' quanto riferito dall'Istituto di geodinamica con sede ad Atene. L'epicentro del sisma è stato di 23 chilometri a sud/sud ovest di Nisiro, una piccola isola con circa 1.000 abitanti e un vulcano attivo. La scossa si è verificata alle 7:31 ora locale (6:31 in Italia) a una profondità di 15,6 chilometri, secondo quanto riferito dall'istituto. La scossa è stata avvertita anche nella città costiera turca di Datca, nella provincia di Mugla. L'autorità turca per le emergenze e i disastri, l'Afad, ha dichiarato che la scossa è stata di magnitudo 5,5. Le autorità turche non hanno segnalato alcun danno. Quella di stamattina è solo l'ultima di una serie di scosse di cui due più forti, rispettivamente di magnitudo 4,7 e 4,1, avvertite nelle ultime ore nell'area. Da allora, si sono verificate diverse scosse di assestamento, tra cui due di magnitudo 4,4 e 4,3, e altre tre di magnitudo superiore a 3,0. Non si hanno notizie di feriti o danni materiali. (Gra)