Vaticano: Papa Francesco, non dobbiamo cercare Dio solo a nostro uso e consumo

- "Tra le tante tentazioni ce n'è una che potremmo chiamare tentazione idolatrica. È quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i problemi, per avere grazie a Lui quello che da soli non riusciamo a ottenere". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus, spiegando che "in questo modo la fede rimane superficiale e miracolistica: cerchiamo Dio per sfamarci e poi ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi". Il Pontefice ha ammonito: "Al centro di questa fede immatura non c'è Dio, ci sono i nostri bisogni. È giusto presentare al cuore di Dio le nostre necessità, ma il Signore, che agisce ben oltre le nostre attese, desidera vivere con noi anzitutto una relazione d'amore. E l'amore vero è disinteressato, è gratuito: non si ama per ricevere un favore in cambio" ha detto Bergoglio. (Civ)