Lazio: Giacomoni (FI), chiarire attacco informatico a Ced Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' bene che i contorni della vicenda vengano chiariti immediatamente. Se confermato, siamo di fronte a un fatto inaudito, un attacco terroristico a tutti gli effetti". Così in una nota il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Pertanto, è bene non sottovalutare la questione e mettere in campo tutte le risorse investigative a disposizione. La tolleranza con i no-vax ha un limite. Oggi più che mai ha ragione Karl Popper che ne 'La società aperta e i suoi nemici' ha formulato il paradosso della tolleranza: 'La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi. Gli autori del gesto devono essere rintracciati, anche in capo al mondo e assicurati alla giustizia. Sabotare la vaccinazione non è una goliardata, ma un tentativo di strage e il nostro Codice sulla pena da comminare a chi commette questo reato è molto chiaro", conclude. (Com)