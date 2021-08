Incendi: Siracusano (FI), bene Draghi su Sicilia, adesso aiuti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile per gli incendi in Sicilia. Avevamo chiesto un intervento immediato da parte del governo nazionale - a seguito dei roghi che nell'isola stanno devastando il catanese, il palermitano, il messinese, e il siracusano - e la reazione di Palazzo Chigi non si è fatta attendere". Così, in una nota, Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia, che parla di "un importante segnale di attenzione per la nostra Regione. Adesso occorrono aiuti immediati, anche economici, per le imprese e per le famiglie coinvolte, e una guerra spietata e senza quartiere ai piromani, i veri responsabili di questa grave emergenza".(Com)