Germania: sondaggio, Laschet continua a perdere consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere dell'Unione (Unione cristiano-democratica e Unione cristiano-sociale), Armin Laschet, continua a calare nei sondaggi. Secondo quanto emerge da un’indagine condotta dall’istituto Insa per l’edizione domenicale del quotidiano “Bild”, se il cancelliere fosse eletto direttamente, l’attuale segretario della Cdu riceverebbe attualmente solo il 13 per cento dei voti. Si tratta di due punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente. Laschet aveva già perso cinque punti percentuali nell’ultima rilevazione. Il candidato alla cancelliera del Partito socialdemocratico (Spd), Olaf Scholz, ha guadagnato un punto percentuale nel nuovo sondaggio, attestandosi al 22 per cento. La candidata alla cancelliera dei Verdi Annalena Baerbock si ferma come Laschet al 13 per cento, un punto percentuale in meno rispetto alla settimana precedente. (Geb)