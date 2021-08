Vaticano: Papa, amare non è interesse e calcolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'Angelus di oggi a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha invitato ad accogliere Gesù: "Non è aggiungere pratiche religiose o osservare speciali precetti – ha osservato Bergoglio - è accogliere Gesù nella vita, vivere una storia d'amore con Lui. Sarà Lui a purificare la nostra fede. Da soli non siamo in grado". Il Pontefice ha ammonito: "C'è una relazione con Lui che va oltre le logiche dell'interesse e del calcolo". Quindi ha spiegato che lo stesso modo di amare vale anche nel nostro quotidiano: "Questo vale nei riguardi di Dio, ma anche nelle nostre relazioni umane e sociali: quando cerchiamo soprattutto il soddisfacimento dei nostri bisogni, rischiamo di usare le persone e di strumentalizzare le situazioni per i nostri scopi". Bergolgio ha poi sottolineato: "E una società che mette al centro gli interessi invece delle persone è una società che non genera vita. L'invito del Vangelo è questo: piuttosto che essere preoccupati soltanto del pane materiale che ci sfama, accogliamo Gesù come il pane della vita e, a partire dalla nostra amicizia con Lui, impariamo ad amarci tra di noi". (Civ)