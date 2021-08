Spagna: aziende in ripresa dopo crisi Covid, nel primo semestre ricavi per 30,3 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi sanitaria ha costretto le aziende iberiche ad applicare significativi tagli ai costi per ridurre al minimo l'impatto delle attività ridotte. Queste politiche di austerità hanno ora un effetto moltiplicatore a livello di reddito operativo in una fase di recupero dei ricavi. Il margine operativo lordo o Ebitda è il test che consente di valutare la performance di un'azienda perché riflette, grosso modo, il reddito meno i costi (senza tenere conto di voci come straordinarie, ammortamenti o imposte). L'Ebitda complessivo delle società spagnole quotate nel primo semestre dell'anno è stato di 40,4 miliardi di euro, il 228 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. (Spm)