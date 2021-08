Libia: Turchia accoglie con favore riapertura strada costiera tra est e ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha accolto con favore la riapertura della strada costiera che collega l'est e l’ovest della Libia. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri turco. "Accogliamo con favore l'apertura ufficiale della strada costiera Misurata - Sirte il 30 luglio 2021, che è stata chiusa per molto tempo", si legge in una nota. La Turchia ha anche elogiato gli sforzi del Consiglio di presidenza, del Governo di unità nazionale, guidato dal primo ministro, Abdulhamid Dabaiba, della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia e della Commissione militare congiunta 5+5 che hanno portato alla riapertura della strada costiera. Nella nota, il ministero degli Esteri turco ha espresso la speranza che il passo che “faciliterà la vita quotidiana dei libici, contribuendo a garantire stabilità, pace e prosperità durature”. Inoltre, Ankara, sia augura che questo “sviluppo abbia un impatto positivo sull'unificazione delle istituzioni di sicurezza e delle forze armate sotto l'egida di un'autorità civile legittima nel Paese". La Turchia, afferma la nota, “continuerà a sostenere il popolo libico e il governo di unità nazionale affinché il cessate il fuoco possa essere sostenuto, i preparativi per le prossime elezioni possano continuare e il processo politico possa essere portato avanti". Il Comitato militare misto libico ha annunciato il 30 luglio la riapertura della strada costiera e ha rassicurato che tutti potranno utilizzare la strategica arteria stradale che corre lungo la costa mediterranea. La strada è un'importante rotta commerciale che è stata chiusa dopo l’avvio dell’offensiva su Tripoli lanciata nel 2019 dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale, Khalifa Haftar. (Tua)