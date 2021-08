© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi il 60 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo continuare a lavorare insieme perché la campagna di immunizzazione si estenda ancora di più: è l'arma in più efficace che abbiamo per liberarci dagli effetti della pandemia". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà. (Com)