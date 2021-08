Roma 2021: Trancassini (Fd'I), Gualtieri non è scappato perché lo hanno cacciato dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra "Roberto Gualtieri si vanta di non essere scappato davanti ai problemi, dimenticandosi di essere stato cacciato perché quei problemi non sapeva affrontarli". Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini coordinatore regionale del Lazio Fratelli d'Italia, commentando un tweet dell'ex ministro dell'economia. "Il suo Pnnr - aggiunge Trancassini - era ridicolo e tra l'altro non prevedeva un euro per Roma. È stato trombato da ministro perché incompetente e inconcludente. Ha il coraggio di affermare di aver lavorato giorno e notte per far arrivare i ristori. Ma se avesse avuto la metà della competenza di Michetti certamente la cassa integrazione non sarebbe arrivata con mesi e mesi di ritardo, costringendo i lavoratori ad andare alla Caritas. Gualtieri - conclude - continua a vantarsi dei suoi insuccessi sperando che la gente nel frattempo abbia dimenticato, ma non è così". (Com)