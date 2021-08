Roma 2021: blitz di Sce "no a cessione deposito Atac ad Amazon", Raggi "lo acquisiremo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a far discutere il futuro dell'ex deposito Atac di piazza Ragusa per il quale il colosso statunitense Amazon ha messo sul tavolo 10,5 milioni di euro nel corso di un'asta. Stamattina, in occasione di una visita della sindaca di Roma Virginia Raggi, nel Municipio VII, per verificare un intervento di riqualificazione a Villa Lais, un gruppo di attivisti della lista Sinistra civica ecologista (Sce), che riunisce tra gli altri Liberare Roma, Sinistra italiana e Sinistra per Roma in appoggio al candidato a sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri, ha messo in atto un flash mob di protesta per chiedere che l'immobile resti di proprietà pubblica e sia destinato ad attività sociali e culturali. A quanto si apprende, da fonti della lista Sce, la sindaca si sarebbe impegnata sull'acquisizione al patrimonio capitolino della struttura con fondi che saranno inseriti a bilancio nell'ambito del documento in discussione in questi giorni in Assemblea capitolina. (segue) (Rer)