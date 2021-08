Roma 2021: blitz di Sce "no a cessione deposito Atac ad Amazon", Raggi "lo acquisiremo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post sulla pagina Facebook di Liberare Roma vengono mostrati alcuni momenti del "blitz di Sinistra civica ecologista Roma". Gli attivisti hanno esposto alcuni cartelli su cui si legge: "Piazza Ragusa non è un pacco, basta regali ad Amazon" e "Piazza Ragusa bene comune, non si vende". Tra i presenti, uno dei candidati della lista Sce "Alessandro Luparelli", si legge nel post, che "ha ribadito come il deposito sia sempre stato interesse primario per i cittadini e le cittadine per trasformarlo in luogo pubblico di cultura, socialità e mobilità sostenibile. Durante la protesta - prosegue il post - abbiamo chiesto alla sindaca di fare retromarcia sull'acquisizione dello stabile da parte di Amazon. Raggi ha dichiarato che in sede di bilancio troverà i fondi necessari per l'acquisizione del bene, ma purtroppo in cinque anni non è mai stato presentato un progetto sullo stabile. Manifesteremo insieme ai comitati per difendere questo bene fondamentale per il territorio". (Rer)