Regno Unito: lettera del cancelliere Sunak a Johnson, allentare restrizioni ai viaggi

- Il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha scritto al premier, Boris Johnson, chiedendo l'urgente allentamento delle restrizioni ai viaggi vista l’incertezza sulle vacanze di milioni di cittadini. Il cancelliere, ruolo con compiti analoghi al ministro delle Finanze, ha avvertito che le normative di autoisolamento britanniche stanno danneggiando l'economia e, in particolare, il turismo. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times”, la missiva di Sunak giunge a pochi giorni da una riunione cruciale dell’esecutivo, prevista giovedì, che determinerà le regole di viaggio per il mese di agosto. Il cancelliere è intervenuto tra la crescente preoccupazione che il Regno Unito non riesca a sfruttare il suo programma di vaccinazione e mentre sono state imposte ai viaggiatori regole più rigide rispetto ai Paesi dell'Unione europea. Nella lettera, Sunak ha affermato che la politica di isolamento volontario del Regno Unito "non è al passo con i nostri concorrenti internazionali" e ha avvertito che le restrizioni stanno avendo un effetto dannoso sui posti di lavoro, esprimendo preoccupazione per i settori del turismo e dell'ospitalità. (segue) (Rel)