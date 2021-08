Francia: in corso rave non autorizzato in Vandea, presenti circa 600 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue da ieri sera in Francia un rave party nel terreno di un operatore forestale vicino a Chateau-Guibert, nel dipartimento della Vandea. La festa non autorizzata ha riunito circa 600 persone e rende omaggio alla memoria di Steve Maia Canico, scomparso durante l'edizione del 2019 della Festa della musica a Nantes in seguito a un intervento della polizia. Il terreno dove si svolge il rave "appartiene a un taglialegna che ha cercato di intervenire invano", durante l'allestimento della festa iniziata sabato sera tra le 20 e le 23, secondo la prefettura di Vandea. Presenti sul posto anche una quarantina di gendarmi oltre a una squadra di soccorritori della protezione civile, che stanno fornendo anche test antigenici faidate per il Covid-19. "Questo raduno espone al contagio tutti i partecipanti: chiediamo sul posto di rispettare le istruzioni sanitarie", ha detto il sottoprefetto Gregory Lecru. Philippe Berger, sindaco di Chateau-Guibert, ha sottolineato tuttavia che l’atmosfera della festa è positiva, auspicando che prosegua nella stessa maniera. (Frp)