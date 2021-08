Roma: Figliomeni-Rinaldi (Fd'I), sconcerto per 'chiusura per ferie' ufficio anagrafico de La Rustica.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimaniamo sconcertati dinanzi al fatto che l'ufficio anagrafico di un quartiere già di per se abbandonato come La Rustica, annunciato cinque anni fa e realizzato solo due mesi fa, sarà chiuso in questo mese di agosto. In un momento in cui i cittadini hanno più tempo per affrontare, non senza fatica, queste incombenze, come nei film di fantozziana memoria, si vedranno un bel cartello 'chiuso per ferie' con riguardo ad un importante servizio pubblico". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea Capitolina e Daniele Rinaldi coordinatore del partito in V Municipio. "Sconcertante. Vogliamo ribadire con forza il sacrosanto diritto dei lavoratori di andare in ferie, ma con altrettanta forza vogliamo stigmatizzare l'incapacità dei vertici politici del V Municipio nell'organizzazione delle risorse umane, a cominciare dal presidente grillino Boccuzzi, che si definisce 'talebano del M5S'. Come i vertici del Campidoglio anche lui si è preoccupato di tentare di mettere solo qualche 'bandierina' da dare in pasto ai social senza preoccuparsi del come organizzare tali servizi, che peraltro con i grillini e la sinistra sono stati gravemente compromessi nella storica sede dell'ex VII municipio di via Prenestina. È inaccettabile inaugurare un ufficio poco prima della campagna elettorale e poi lasciarlo sguarnito ai cittadini. Questo è il modus operandi dei grillini ma il V Municipio merita molto di più rispetto a quanto avvenuto in questi cinque anni". (Com)