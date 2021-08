Usa-Israele: colloquio Blinken-Lapid, fucus su attacco nave Mercer Street al largo dell’Oman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un colloquio avvenuto venerdì tra Lapid e l’omologo britannico, Dominic Raab, il ministro israeliano ha sottolineato la "necessità di rispondere severamente all'attacco". Lapid ha inoltre sottolineato di aver incaricato le ambasciate a Washington, Londra e alle Nazioni Unite di lavorare con i loro interlocutori nell'amministrazione e le relative delegazioni presso la sede delle Nazioni Unite a New York. L'Iran, ha dichiarato Lapid, "non è solo un problema israeliano, ma un esportatore di terrorismo, distruzione e instabilità che danneggia tutti noi". Il ministro degli Esteri israeliano ha aggiunto: "Non dobbiamo mai rimanere in silenzio di fronte al terrorismo iraniano, che danneggia anche la libertà di navigazione". (Nys)