Roma2021: Lozzi, svendita ad Atac di ex deposito Atac è insulto a città

- "Svendita ad Amazon dell’ex deposito Atac di Piazza Ragusa? Il risultato dell’incapacità. Quello che sta succedendo al Palazzo storico di proprietà Atac a Piazza Ragusa è un insulto a tutta la Città, un immobile su cui già dal 2017 come Municipio VII avevamo proposto una sua valorizzazione e rifunzionalizzazione lasciandolo in mano pubblica, viene oggi, salvo colpi di scena dell’ultimo secondo, svenduto ad una multinazionale che lo utilizzerà per smistare pacchi, in una zona per altro già super congestionata dal traffico". Lo scrive su Facebook Monica Lozzi candidata sindaca Revoluzione Civica Roma 2021. "Come Municipio VII avevamo collaborato con la facoltà di architettura dell’Università “La Sapienza” recependo un progetto per quell’edificio che prevedeva la sua trasformazione in un polo Museale ed espositivo accompagnato da luoghi di aggregazione e di sviluppo commerciale e turistico al fine della valorizzazione dell’intera area di Piazza Ragusa. Una proposta progettuale di ampio respiro presentata più volte al Comune ben prima che lo stesso lo inserisse volutamente all’interno del concordato Atac (memoria di Giunta del 3/1/2018) e che, di conseguenza preparasse il terreno per mandarlo all’Asta. Allora si era sicuramente in tempo per salvare quell’immobile, mentre oggi dobbiamo sperare che le necessità mediatiche della Sindaca coincidano casualmente con i bisogni della Città". (segue) (Com)