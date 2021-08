Roma: litiga per una donna e ferisce coinquilino, arrestato 40enne a Tor Vergata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno litigato per una donna e sono finiti, uno in ospedale e l'altro in carcere. Si tratta di due Nigeriani di 40 e 23 anni conviventi in un appartamento in via Monte Metola a Tor Vergata di Roma. Ieri sera, i due, nel contendersi una donna connazionale, sono finiti alle mani e il 40enne ha avuto la meglio quando, armandosi di un coccio di bottiglia, ha ferito al volto e alla spalla l'antagonista. All'arrivo dei carabinieri il ferito è stato portato in ospedale a Tor Vergata mentre il 40enne è stato arrestato per lesioni aggravate.(Rer)