Covid: Locatelli (Cts), variante Delta più contagiosa ma “grave” come la Alfa

- "La variante Delta è sicuramente più contagiosa. I dati rispetto a una maggior capacità di indurre patologia grave, però, non confermano in maniera solida questa caratteristica. Molto verosimilmente ha un potere di provocare patologia grave simile a quella della variante Alfa”. Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico Cts, questa mattina ai microfoni del "Gr1" su Rai Radio1 ha commentato l'aumento dei contagi in Italia dovuto alla diffusione della Variante Delta. “Non la definirei una quarta ondata, è una ripresa della circolazione virale. I numeri continuano a salire, non dobbiamo fare l'errore di abbandonare il senso di responsabilità". Sul traguardo del 60 per cento di vaccinati con seconda dose nel nostro Paese, annunciato dal Commissario Figliuolo, Locatelli ha poi concluso: "E' un risultato anche simbolicamente di grande rilevanza". (Com)