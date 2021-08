Roma: controlli interforze tra l'Esquilino e Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di questa settimana, sono stati ulteriormente intensificati i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, previsti con ordinanza del Questore, nelle aree della Stazione Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, così come stabilito in sede di comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per rendere più sicura la zona e contrastare forme di degrado urbano. Gli agenti del commissariato Esquilino, unitamente a personale della sezione operativa dell'ufficio di Gabinetto, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e a personale della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno controllato 2088 persone di cui 205 di nazionalità straniera e 281 con precedenti di polizia. Durante i servizi straordinari sono stati controllati 35 esercizi commerciali di cui 1 è stato sanzionato per un faretto non autorizzato, 6 per violazione del regolamento di Polizia Urbana ed 1 per mancata esposizione del prezzo della merce. Tre i provvedimenti Dacur emessi dal Questore di Roma. Cinque le violazioni amministrative contestate per stato di manifesta ubriachezza. Sono stati emanati 5 ordini di allontanamento, 296 i veicoli controllati e 59 le infrazioni al codice della strada contestate. Inoltre 4 i cittadini stranieri, che trovati senza documenti, sono stati accompagnati in ufficio per essere identificati e per ulteriori accertamenti. Un uomo di origini moldave dell'88 è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della Questura per verificare la sua posizione sul territorio italiano. Quattro le persone indagate in stato di arresto in concorso tra loro per furto aggravato, mentre una cittadina italiana è stata segnalata alla locale Prefettura per la violazione dell'art 75 del D.P.R. 309/90. Interruzione di pubblico servizio: questo il reato contestato ad un cittadino straniero. Infine un uomo cittadino è stato indagato in stato di libertà ai sensi dell'art 73 c.3 D.L. 159/2011 – Violazione del foglio di via obbligatorio.(Rer)