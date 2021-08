Imprese: Berkeley Research Group punta il fondo che possiede la società israeliana Nso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nso al momento deve affrontare una causa legale da parte di Facebook per le accuse secondo cui avrebbe sfruttato l’app di messaggistica WhatsApp per inviare malware a più di mille utenti, il che potrebbe complicare qualsiasi processo di vendita. Nei giorni scorsi un’indagine condotta dall’associazione giornalistica investigativa no profit francese Forbidden Stories, Amnesty International e 17 media internazionali ha reso noto che il software Pegasus prodotto da Nso è stato utilizzato per prendere di mira gli smartphone di giornalisti, attivisti, politici e rappresentanti istituzionali in tutto il mondo. Nso ha contestato le accuse di Facebook e ha descritto il rapporto di Forbidden Stories come "pieno di ipotesi sbagliate e teorie non confermate". (Rel)