Roma: Calenda, a San Lorenzo serve presidio contro malamovida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da molto tempo la situazione di San Lorenzo è fuori controllo. Abbiamo incontrato residenti ed esercenti e fatto una proposta per contenere una movida pericolosa e che spesso copre anche il traffico di stupefacenti". Così in una nota Carlo Calenda candidato a sindaco di Roma, commenta la notizia del fermo di un 22enne sospettato di aver stuprato una minorenne qualche settimana fa nel quartiere universitario. Nella sua proposta, il candidato sindaco di Roma ritiene necessario tra le altre priorità "presidiare le aree a rischio per contrastare spaccio ed eccessi notturni, come ha già detto il nuovo Questore, accertare lo status di molte associazioni culturali che sono veri e propri locali di somministrazione e accelerare la riqualificazione di Via dei Lucani. A San Lorenzo - conclude Calenda - capita che parte della politica pensi che il quartiere sia una zona franca, in cui non valgono le regole in vigore nel resto della città. C'è solo un problema: i residenti sono esasperati dalla 'malamovida'" (Com)