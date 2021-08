Marocco-Algeria: re marocchino Mohammed VI invita a Tebboune a lavorare per il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re marocchino Mohammed VI ha invitato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, a lavorare “per un dialogo” tra Marocco e Algeria, nel discorso pronunciato in occasione della Giornata del trono. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Map”, il re del ha deplorato le “ tensioni ” tra il suo Paese e l'Algeria, ribadendo il suo invito a riaprire le frontiere terrestri tra i due Stati nordafricani. "Non dovrete mai temere il Marocco – ha dichiarato re Mohammed rivolto al presidente e al popolo algerino – la sicurezza e la stabilità dell'Algeria, e la tranquillità del suo popolo sono organicamente legate alla sicurezza e alla stabilità del Marocco". Nel discorso il re marocchino ha invitato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune “a far prevalere la saggezza " e "a lavorare insieme per lo sviluppo delle relazioni " tra i due Paesi vicini. (segue) (Mar)