Marocco-Algeria: re marocchino Mohammed VI invita a Tebboune a lavorare per il dialogo (2)

- Le relazioni tra Algeria e Marocco sono tese da diversi decenni dalla questione del Sahara Occidentale , l’ex colonia spagnola divenuta parte del Marocco contesa con il Fronte Polisario, il movimento per l’autodeterminazione del popolo sahrawi, sostenuto dall'Algeria. “Invito il Presidente algerino a lavorare all'unisono per lo sviluppo delle relazioni fraterne forgiate dai nostri due popoli in anni di lotta comune", ha dichiarato il re del Marocco facendo riferimento alla cooperazione dei movimenti nazionali dei due Paesi contro la colonizzazione francese negli anni Cinquanta. Il re marocchino ha anche ribadito il suo invito a riaprire le frontiere tra i due Paesi chiuse dall'estate del 1994 su iniziativa dell'Algeria. Algeri aveva così risposto alla decisione di Rabat di imporre agli algerini un visto di ingresso nel suo territorio. Dal 2004 il visto è stato abolito e le compagnie aeree tra i due Paesi ripristinate, ma l'Algeria si rifiuta di riaprire le frontiere terrestri. (Mar)