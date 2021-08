Roma: fanno razzia di transenne in un cantiere stradale a Tor Marancia, denunciati 3 romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rapida attività d’indagine ha permesso ai carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano di denunciato a piede libero, tre romani di 52, 25 e 20 anni, per il reato di furto aggravato in concorso. Le indagini sono state avviate la mattina di lunedì scorso quando, i militari sono intervenuti, su richiesta di residenti di zona, in un cantiere edile per la riqualificazione stradale, ubicato tra via Valeria Rufina e via Annio Felice, nel quartiere Tor Marancia. Sul posto i militari hanno accertato che, dalle ore 9 alle 10:30, tre soggetti avevano rubato 37 transenne zincate e 18 basamenti in cemento utili per la recinzione mobile del cantiere, caricandoli su un autocarro. I carabinieri, grazie alle preziose testimonianze raccolte dai cittadini presenti, che avevano notato lo strano “movimento”, sono riusciti a identificare, prima il proprietario dell’autocarro usato per caricare la refurtiva e successivamente a dare un nome e un volto ai due complici, riuscendo a recuperare l’intera refurtiva all’interno della di un deposito di una ditta edile dove il 52enne lavora. (Rer)