Roma: aveva droga nell'intestino, straniero piantonato scappa dall'ospedale di Ostia

- Era piantonato in ospedale a Ostia perchè era stato fermato come sospetto trafficante di droga ipotizzando che nello stomaco avesse ovuli di droga. Un esame radiodiagnostico aveva confermato l'ipotesi e si stata aspettando l'espulsione. Questa notte, però, l'uomo con cittadinanza del Sudan, approfittando di un momento di distrazione degli agenti che lo avevano in custodia, è riuscito a fuggire portando con se anche la droga che aveva nell'intestino. Le ricerche dell'uomo si stanno concentrando nella zona e nelle vicine stazioni dei treni. (Rer)