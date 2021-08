Perù: proteste contro neo nominato premier Bellido, "è un terrorista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di peruviani sono scesi in strada per protestare contro il nuovo governo e la nomina del primo ministro Guido Bellido, accolto con dure critiche da opposizione e osservatori internazionali per il suo eccessivo posizionamento ideologico a sinistra. Nella serata di ieri, riferisce il quotidiano "Expreso", il corteo di manifestanti ha attraversato la capitale Lima con diversi cartelli in cui si definiva il premier come "terrorista" e simpatizzante dello Shining Path, un gruppo ribelle maoista che ha ucciso decine di migliaia di peruviani negli anni '80 e '90 nel tentativo di prendere il potere. Fra i partecipanti c'erano molti sostenitori del partito Forza popolare di Keiko Fujimori, che a più riprese si si è scontrato con Castillo. (segue) (Res)