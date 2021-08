Perù: proteste contro neo nominato premier Bellido, "è un terrorista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha nominato Pedro Francke e Anibal Torres come ministri dell'Economia e della Giustizia, completando così la prima squadra di governo dal giorno del suo insediamento, il 28 luglio. La loro nomina aiuta a definire il profilo di un Consiglio dei ministri il cui presidente, Guido Bellido, è stato accolto con dure critiche da partiti di opposizione e osservatori internazionali. Francke, docente alla Pontificia università cattolica del Perù, era stato indicato più volte come possibile titolare del ministero dell'Economia, incarico cruciale per le ricorrenti voci su progetti di nazionalizzazione di cui si farebbe artefice Castillo. Il ritardo nella sua nomina, causa di un allarme dei mercati riflesso nel deprezzamento ricordo del sol sul dollaro, sarebbe però stata conseguenza di una serrata trattativa per convincerlo ad aderire al progetto di Castillo. Forte di una esperienza amministrativa e di consulenze presso organismi internazionali, Francke ha accompagnato il presidente nel corso della campagna elettorale e a lui vengono ricondotte le spinte a un programma macroeconomico in continuità con i governi precedenti. Il nuovo ministro della Giustizia e dei diritti umani, l'avvocato Torres, è stato invece parte della squadra legale che ha contestato i ricorsi sui presunti brogli al voto presentati dalla candidata conservatrice, Keiko Fujimori. (Res)