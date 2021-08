Tav: Maccanti (Lega), violenza intollerabile, intervenga Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La protesta 'no Tav' è diventata un pericolosissimo alibi per attacchi violenti e senza precedenti contro le nostre forze dell'ordine da parte di delinquenti, che devono essere identificati e arrestati”. Lo dichiara in una nota il deputato torinese Elena Maccanti, capogruppo della Lega in commissione Trasporti alla Camera. “Non può esserci alcuna giustificazione né ambiguità. Solidarietà agli agenti feriti ieri, cui auguriamo una pronta guarigione. Al Ministro dell'interno - aggiunge - diciamo che non basta inviare nuovi rinforzi a Torino, come ha annunciato nei giorni scorsi durante il question time, se poi gli agenti sono lasciati soli e senza strumenti a combattere quella che è diventata una vera e propria guerra. Servono provvedimenti immediati e incisivi”. (Com)