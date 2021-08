Milano: da Comune oltre 16 milioni per il Piano di diritto allo studio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi contribuiscono ad assicurare il servizio di apertura e chiusura dei locali scolastici e le relative pulizie per ogni sede di realizzazione delle attività di prescuola e giochi serali, il supporto per le procedure amministrative relative alle iscrizioni ai servizi comunali e l'acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici di segreteria. Infine, il Comune di Milano supporta con un contributo di 125mila euro un progetto di "Scuola della seconda opportunità", che offre ai ragazzi con storie di fallimenti nel sistema scolastico (ripetenze, abbandoni, frequenza irregolare, insuccesso formativo, difficoltà relazionali) percorsi paralleli o alternativi alla Scuola Secondaria di primo grado finalizzati al conseguimento della licenza media. Allo stanziamento deliberato dalla Giunta si aggiungono le risorse dell'avanzo vincolato destinate recependo le linee di indirizzo del Consiglio Comunale: 100mila euro per potenziare l'assistenza ai disabili e 120mila euro per la piccola manutenzione ordinaria. (Com)