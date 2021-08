Azerbaigian-Serbia: ministro Selakovic presenzia a forum economico a Baku (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia serba ha aggiunto che entrambi i Paesi si impegnano a rispettare i principi del diritto internazionale, nonché a fornire sostegno reciproco per la conservazione dell'integrità territoriale e della sovranità. Selakovic ha ringraziato per la posizione di principio dell'Azerbaigian che non riconosce l'indipendenza dichiarata dal Kosovo. Riguardo alla cooperazione economica, il ministro serbo ha osservato che esiste spazio per un suo ulteriore sviluppo. Il ministro ha ricordato che in Serbia sono impegnate alcune società di Baku, come Azvirt, che stanno lavorando a numerosi progetti infrastrutturali nel Paese balcanico. I due ministri hanno anche discusso della liberalizzazione dei visti fra i due Paesi e dell'istituzione di voli diretti tra Belgrado e Baku. (segue) (Seb)