Francia: ieri 200 mila persone hanno protestato in tutto il Paese contro il pass sanitario

- Oltre 200 mila persone sono scese in piazza ieri in tutta la Francia per protestare contro il passaporto sanitario per il Covid-19, di cui poco più di 14 mila solo a Parigi. Non sono mancati inoltre, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno francese, alcuni momenti di tensione fra dimostranti e polizia, con 19 arresti – di cui dieci nella capitale – e tre agenti di polizia feriti. A Parigi, Marsiglia o Lione e in dozzine di altre aree urbane, cortei composti da gruppi molto eterogenei hanno marciato in un'atmosfera spesso aggressiva. Di certo, il dato indica che il sostegno alle proteste sta crescendo, visto che sabato scorso i dati del ministero dell’Interno indicavano circa 160 mila manifestanti, mentre nel primo sabato di protesta il numero complessivo si attestava a 110 mila. Il corteo principale di Parigi ha visto ieri migliaia di manifestanti, partiti alle 14 dalla stazione della metropolitana Villiers, raggiungere Piazza della Bastiglia: qui, nonostante gli avvertimenti della polizia, alcune centinaia di persone si sono rifiutate di disperdersi, costringendo le forze dell’ordine a usare gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Successivamente gli agenti hanno effettuato alcuni arresti. (segue) (Frp)