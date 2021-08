Regno Unito: Camera di commercio, un’azienda su cinque pronta a tagliare il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'azienda britannica su cinque prevede dei tagli al personale in risposta alla riduzione del contributo governativo al pagamento dei salari. La Camera di commercio britannica ha interpellato 250 datori di lavoro e il 18 per cento ha dichiarato che probabilmente avrebbe licenziato parte del personale in seguito al cambiamento delle regole sul pagamento dei salari al personale in congedo. Un quarto degli imprenditori, invece, ha affermato che vorrebbe ridurre le ore o proporre al personale dei turni di lavoro part-time. Dalla giornata odierna, infatti, i contributi del governo adottati per fronteggiare la crisi provocata dal Covid-19 si riducono al 60 per cento dei salari, mentre i datori di lavoro dovranno saldarne il 20 per cento. Il governo ha riferito che si tratta di un approccio "giusto" perché significa che si "può concentrare il sostegno altrove" mentre l'economia si sta riprendendo. La Camera di commercio britannica ha affermato che è necessaria una misura extra per far fronte alle migliaia di esuberi previsti. (segue) (Rel)