Regno Unito: Camera di commercio, un’azienda su cinque pronta a tagliare il personale (2)

- Secondo i dati più recenti, aggiornati al 30 giugno, circa 1,9 milioni di lavoratori erano ancora in congedo sino a questa data, in calo rispetto al picco di 5,1 milioni registrato a gennaio. Il governo britannico ricorda che dal lancio del Job Retention Scheme avvenuto nel mese di aprile del 2020 sono stati garantiti 11,6 milioni di posti di lavoro: a dipendenti in congedo a causa delle chiusure imposte dalla pandemia, infatti, è stato garantito il pagamento dell’80 per cento dei loro stipendi dall’esecutivo. Il programma di assistenza dovrebbe chiudersi alla fine di settembre, ma intanto dal primo luglio i datori di lavoro hanno ripreso a dare il loro contributo, saldando il 10 per cento degli emolumenti, una quota che per agosto e settembre è salita al 20 per cento. (Rel)