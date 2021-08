Vaccino: oltre il 60 per cento della popolazione over 12 è stata immunizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati aggiornati stamattina alle ore 6, il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica (Johnson & Johnson), ha superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60 per cento della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni. Lo rende noto la struttura commissariale ricordando che l’obiettivo è stato raggiunto secondo le previsioni del piano elaborato a inizio marzo dalla Struttura guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid19. Il risultato rappresenta una tappa importante verso l’immunità di comunità, che è prevista entro la fine di settembre, con il completamento del ciclo vaccinale da parte dell’80 per cento della platea. Ad ogni modo l’Italia si colloca stabilmente sopra la media europea relativa al numero di somministrazioni effettuate in proporzione alla popolazione. (Com)