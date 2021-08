Vaccino: Figliuolo, raggiunto traguardo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aver vaccinato il 60 per cento degli Italiani con più di dodici anni è un traguardo importante che conferma la validità del piano attuato attraverso la sinergia tra Regioni/Province autonome, enti pubblici e privati, Protezione Civile, Difesa e il mondo delle associazioni di volontariato. Lo ha affermato il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, aggiungendo che “la campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno a livello nazionale, e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto. Tale fornitura aggiuntiva è stata chiesta e ottenuta nel corso di colloqui tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, incentrati sulla situazione della disponibilità dei vaccini e alla ridistribuzione tra Paesi dell’Unione”. (Com)