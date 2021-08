Spagna: a quasi un anno da partenza di Juan Carlos, la procura non riesce a incriminarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A quasi un anno da quando il re emerito Juan Carlos ha lasciato la Spagna per recarsi negli Emirati Arabi Uniti, la Procura del Paese iberico non è ancora riuscita a incriminarlo ufficialmente per frode fiscale. Negli ultimi 12 mesi Juan Carlos ha effettuato due pagamenti volti a regolarizzare la sua posizione con il Fisco: il primo lo scorso dicembre – pari a 680 mila euro – per i regali ricevuti dall'imprenditore messicano Allen Sangines-Krause; e il secondo due mesi dopo, quando ha saldato 4,4 milioni di euro di viaggi pagati per oltre un decennio dalla Fondazione Zagatka, di proprietà di suo cugino Alvaro de Orleans. Nell'ultimo anno la Procura ha inviato rogatorie a diversi Paesi, ha interrogato alcune personalità legate al monarca e ha incontrato il procuratore svizzero Yves Bertossa. Al momento tuttavia, secondo quanto si legge su "El Mundo", non sono stati ottenuti risultati concreti che consentano di sporgere denuncia davanti alla seconda sezione della Corte suprema. Nonostante questa fase di stallo, si continua a indagare su alcuni patrimoni all'estero del capo dello Stato, tanto che il procuratore della Corte Suprema, Juan Ignacio Campos, tiene aperti tre procedimenti di indagine: il primo riguarda le commissioni incassata per la costruzione della ferrovia ad alta velocità La Mecca-Medina, in Arabia Saudita; il secondo per i doni ricevuti da Sangines-Krause tramite il colonnello dell'Aeronautica Nicolas Murga Mendoza; e il terzo per una possibile fortuna nascosta in un fondo fiduciario basato sull'isola di Jersey.