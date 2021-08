Spagna: a quasi un anno da partenza di Juan Carlos, la procura non riesce a incriminarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti consultate da “El Mundo” spiegano che i futuri procedimenti nei confronti di Juan Carlos dipenderanno dall'esito delle verifiche sulla validità e completezza delle regolarizzazioni fiscali effettuate a dicembre e febbraio. Se il Tesoro le convaliderà e la Procura continuerà a non trovare nuove prove di potenziali reati, il Pm Campos dovrà archiviare il procedimento di indagine che mantiene aperto contro il sovrano. Il quotidiano spagnolo riferisce anche di un riavvicinamento fra Juan Carlos e il figlio, re Felipe VI, con il quale nell'ultimo anno ha avuto un rapporto abbastanza teso, soprattutto nei primi mesi dalla sua partenza dalla Spagna per soggiornare negli Emirati. Padre e figlio sembrano aver trovato un punto d'incontro, nonostante al momento non si parli effettivamente di un possibile ritorno in patria dell’ex sovrano. Nonostante la versione ufficiale fornita dalla Casa reale è che Juan Carlos non debba consultarsi con nessuno per decidere se rientrare o meno in Spagna, è chiaro a tutti che le sue decisioni hanno riflessi diretti sulla Corona. (Spm)