Grecia: secondo giorno di intervento per vigili del fuoco per domare incendio vicino Patrasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo giorno un esteso incendio sta infuriando in un’area boschiva del Peloponneso, tanto da obbligare le autorità a evacuare quattro centri urbani. Centinaia di vigili del fuoco e diversi aerei sono impiegati nel tentativo di domare le fiamme che stanno bruciando le foreste nella regione dell'Acaia, vicino alla città di Patrasso. Il ministro per la Protezione dei cittadini Michalis Chrisochoidis ha affermato che i cittadini degli insediamenti Ziria, Kamares, Lampiris e Longos sono stati evacuati per motivi di sicurezza e che un'imbarcazione dei vigili del fuoco ha raccolto anche alcuni turisti e altri residenti delle zone costiere. Il traffico è stato bloccato sulla strada Patrasso-Corinto. Secondo il servizio sanitario locale, all'ospedale di Aigio sono stati curati 15 pazienti con problemi respiratori, sette dei quali, tra cui un agente della guardia costiera, sono rimasti ricoverati. La loro condizione non desta alcuna preoccupazione, ha affermato il dipartimento medico regionale in una nota. Un altro paziente con ustioni è stato trasferito in un ospedale di Patrasso dalla regione di Ziria, ha subito con successo un intervento di chirurgia plastica, e non c'è pericolo per la sua salute. (Gra)