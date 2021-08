Giustizia: Casellati, riforma aiuta Italia, è condizione per attrarre investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo un obiettivo prioritario da raggiungere che ora ci viene chiesto anche da Bruxelles per finanziare la ripresa: ricondurre la durata del processo penale e civile a tempi ragionevoli, in linea con gli standard dei Paesi Europei più avanzati. Una giustizia lenta è una giustizia denegata”. Lo afferma la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, che in un’intervista a “Libero Quotidiano” ha aggiunto: “Una risposta di giustizia che sia certa e fornita in tempi rapidi costituisce inoltre uno dei maggiori incentivi per gli investimenti, una delle condizioni essenziali per attrarre nuove risorse e nuovi capitali”. Per la presidente la strada imboccata è quella giusta ma per fare uscire la magistratura dalla sua crisi di credibilità “non basta. Perché la crisi di credibilità è stata alimentata da recenti episodi che hanno inciso fortemente sul rapporto tra la magistratura e i cittadini. Su tali episodi è necessario fare chiarezza, senza sconti di responsabilità. Ma attenzione - ha concluso - non si può fare di tutta l’erba un fascio. Non è questo il vero ritratto della magistratura italiana”.(Rin)