Azerbaigian-Armenia: Baku denuncia attacchi contro sue postazioni militari in Nakhchivan

- Il ministero della Difesa azerbaigiano ha riferito che alcune sue postazioni militari nella repubblica autonoma di Nakhchivan sono state prese di mira dalle Forze armate armene. "Il primo agosto (...) unità delle Forze armate armene schierate nei pressi del villaggio di Arazdeyen, nella regione di Vedi, usando armi di piccolo calibro hanno preso di mira le postazioni dell'esercito dell'Azerbaigian nell'insediamento di Heydarabad, nel distretto di Sadarak, della repubblica autonoma di Nakhchivan", si legge in una nota. Non ci sono perdite o feriti tra il personale militare azerbaigiano, ha affermato il ministero, aggiungendo che la situazione è attualmente stabile e sotto il controllo delle sue unità militari. Le autorità di Erevan hanno riferito ieri che le forze azerbaigiane hanno aperto il fuoco contro alcune sue postazioni militari al confine vicino al villaggio di Yeraskh, nella provincia di Ararat. Non ci sono state perdite fra i soldati armeni che sono anche riusciti a impedire che le forze azerbaigiane erigessero una fortificazione al confine.(Rum)