Maltempo: Coldiretti, da inizio estate 789 eventi estremi, decine di milioni di danni

- Sale a decine di milioni di euro il conto dei danni nelle campagne dopo l’ultima perturbazione che ha investito a macchia di leopardo le regioni del Nord Italia con violenti nubifragi e grandinate. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di maltempo che ha letteralmente cancellato interi raccolti di mais, frutta e ortaggi ma anche i pascoli in alpeggio ed i pregiati ulivi Dop dei Laghi Lombardi. Se in provincia di Cuneo, a Verzuolo, la violenza dei chicchi ha addirittura distrutto un impianto antigrandine, a Villafalletto – sottolinea la Coldiretti - sono stati necessari i trattori per pulire la strada dalla grandine, mentre in Lombardia, nella zona di Lenno, si contano perdite del raccolto fino all’80 per cento negli uliveti delle aziende colpite. Senza contare che la violenza della grandine, laddove ha danneggiato la corteccia della pianta, lascerà strascichi nel tempo, rendendola vulnerabile ad attacchi dei parassiti che, nei casi più gravi, possono portare al distacco del ramo stesso. E in Val Brembana – precisa la Coldiretti – prati e pascoli sono stati imbiancati dalla grandine con gravi problemi per il taglio dei prati e il pascolamento in alpeggio. (segue) (Com)