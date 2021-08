Maltempo: Coldiretti, da inizio estate 789 eventi estremi, decine di milioni di danni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta solo dell’ultimo capitolo di una estate segnata fino ad ora da ben 789 eventi estremi tra bombe d’acqua, trombe d’aria, grandinate e temporali violenti lungo tutta la Penisola. E tra gli eventi estremi – precisa la Coldiretti – sono praticamente triplicate le grandinate, con 11 tempeste di ghiaccio al giorno dall’inizio dell’estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La caduta della grandine – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché si abbatte sulle colture prossime alla raccolta con danni irreversibili che fanno perdere un intero anno di lavoro. In pochi minuti – spiega la Coldiretti – c’è chi si è visto distruggere dai chicchi di ghiaccio fino al 100 per cento del lavoro di un anno con drammatiche conseguenze sui bilanci delle aziende agricole. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Per affrontare i danni causati dagli eventi estremi che stanno devastando le campagne italiane – conclude Coldiretti – servono strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia. (Com)