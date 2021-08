Messico: al via oggi consulta popolare per aprire giudizi su ex presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprono oggi in Messico le urne per la consultazione popolare presentata come l'occasione per decidere se "mandare a processo" gli ex presidenti. La consulta, la prima nella storia del Paese nordamericano, è oggetto di un ampio dibattito per la reale possibilità che produca gli effetti annunciati soprattutto dal principale partito di governo - il Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). Se l'idea originale, come annunciava il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, era proprio quella di chiedere l'apertura di giudizi sui suoi predecessori, l'iter parlamentare che ha permesso di far approvare la relativa legge e le successive pronunce della Corte hanno finito per produrre un quesito più sfumato, ma non meno dibattuto: "È d'accordo o no che si portino avanti le azioni pertinenti, nel rispetto del quadro legale e costituzionale, per avviare un processo di chiarimento delle decisioni politiche prese negli anni scorsi dagli attori politici, diretto a garantire la giustizia e i diritti delle possibili vittime?". L'appuntamento trova molti detrattori: il quesito, si obietta, non garantisce di per sé l'apertura di procedimenti a carico degli "attori politici", portando il referendum semplicemente a risolversi in una generica condanna della classe politica del passato. Nell'interpretazione fornita dalla presidenza della Corte suprema, che ha dato il via libera alla celebrazione del referendum, si tratta di un passo preliminare alla creazione di commissioni ad hoc per conoscere la verità su casi della recente storia messicana. (segue) (Mec)