Usa-Israele: colloquio Blinken-Lapid, fucus su attacco nave Mercer Street al largo dell’Oman

- Gli Stati Uniti sono al lavoro insieme a Israele, Regno Unito, Romania e altri partner internazionali per far luce sull’attacco contro la nave cisterna Mercer Street. È quanto emerge dalla conversazione telefonica tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri israeliano e primo ministro supplente Yair Lapid. Di proprietà giapponese, la petroliera gestita da Zodiac Maritime del magnate israeliano Eyal Ofer, è stata attaccata il 30 luglio a circa 280 chilometri al largo delle coste dell'Oman. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato, Blinken e Lapid hanno discusso dell'attacco alla Mercer Street, dopo che ieri il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha confermato l’impiego di droni per condurre l’azione che ha provocato la morte di due membri dell’equipaggio, rispettivamente un cittadino romeno e uno britannico. Quanto accaduto alla petroliera Mercer Street è il primo attacco mortale noto dopo anni di assalti alle navi commerciali nella regione legati alle tensioni tra Stati Uniti e l'Iran. Sebbene non vi sia una rivendicazione ufficiale dell’attacco, ieri l’emittente iraniana “Al Alam” ha diffuso un servizio in cui afferma che l'attacco sarebbe una risposta al recente attacco israeliano all'aeroporto di Al Dabaa nella regione di Al-Qusayr in Siria avvenuto il 22 luglio. (segue) (Nys)